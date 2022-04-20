В НАТО есть страны, желающие продолжения войны в Украине

В НАТО есть страны, которые хотят продолжения войны в Украине.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью местному СМИ.

По его словам, эти страны видят в продолжении войны ослабление России, и их мало волнует ситуация в Украине.

"Мы не ждали от переговоров в Анталье каких-то результатов. Главным было, чтобы стороны встретились. Стороны пока продолжают переговоры", - сказал глава МИД.

Министр также подчеркнул, что встреча лидеров России и Украины может состояться в любое время.

"Сейчас обсуждается встреча лидеров двух стран. Если встреча Путина и Зеленского состоится, она может пройти в Стамбуле или Анталье", - добавил он.