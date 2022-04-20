Боррель заявил, что Европа находится в опасности

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель утверждает, что Европа сейчас находится в опасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в среду на конференции в Мадриде.

"Сегодня никто в этом не сомневается: Европа в опасности", - отметил глава дипломатии ЕС, назвав текущую ситуацию вокруг Украины самым серьезным кризисом в области безопасности в Европе "со времен Второй мировой войны". Он выступил за координированное увеличение оборонных расходов стран - членов сообщества. В ходе конференции глава дипломатии ЕС также уточнил, что не рассматривается вопрос о создании совместной европейской армии в ближайшем будущем.

Общаясь после конференции с журналистами, Боррель не стал комментировать испытания Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

"Нужно добиваться прекращения огня и переговоров, которые позволят нам снова добиться мира, - сказал Боррель. - Но до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин не готов к этому, мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она защищалась".