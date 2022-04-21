В Лихтенштейне анонсировали голосование в ГА ООН по проекту резолюции о праве вето

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН по проекту резолюции о созыве данного органа при каждом использовании право вето в Совете Безопасности всемирной организации ожидается на следующей неделе, возможно, пройдет 26 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам постпред Лихтенштейна при ООН Кристиан Венавейзер.

"Надеюсь увидеть [голосование] по тексту на следующей неделе в Генеральной Ассамблее ООН. Мы выбираем дату с офисом председателя сессии Генассамблеи, - сказал он. - Надеюсь, завтра будет решение".

По словам дипломата, голосование может пройти 26 апреля.