Борьба с экономическими последствиями пандемии обошлась Франции в сотни млрд.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что борьба с экономическими последствиями пандемии обошлась Франции в €600 млрд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Долг, вызванный пандемией, составил €600 млрд. Я считаю, что он полностью оправдан", - сказал Макрон в среду в ходе теледебатов. Он уточнил, что этот долг связан с помощью владельцам кафе и ресторанов, представителям малого бизнеса и ремесленникам.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки всех бюллетеней Макрон получил 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля. В 2017 году Макрон и Ле Пен также вышли во второй тур. Действующий президент получил тогда 66,1% голосов, его соперница - 33,9%.