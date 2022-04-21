В Ливии оценили ежедневные потери страны от остановки экспорта нефти

Ежедневные потери Ливии от остановки экспорта нефти составляют $60 млн.

Об этом заявил в среду министр нефти и газа в Правительстве национального единства Абдель Хамида Дбейбы Мухаммед Аун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С учетом средней мировой цены на нефть выше $100 мы каждый день несем убытки в $60 млн", - сказал он, уточнив, что это происходит "из-за остановки экспорта нефти".

Между тем, по оценкам экономистов, ежедневные потери страны от вынужденного прекращения добычи нефти и блокировки экспортных портов превышают уже $150 млн. За последние семь месяцев, подсчитали они, из-за диверсий и актов саботажа на нефтяной инфраструктуре, каждый раз приводивших к остановке добычи углеводородов, экономике Ливии был нанесен ущерб в $90 млрд. Накануне министр сообщил, что добыча нефти в стране снизилась до 400 тыс. баррелей в сутки, что означает почти 2,5-кратное сокращение.

Ранее, Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) вынуждена была объявить состояние форс-мажора на крупнейших месторождениях страны - Эш-Шарара, Эль-Филь после остановки добычи там нефти под давлением протестующих.