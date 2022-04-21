Россия уведомила США перед испытаниями ракеты "Сармат"

Министерство обороны США заявляет, что российская сторона должным образом уведомила Вашингтон перед испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, в Пентагоне добавили, что считают этот пуск обычной процедурой, не представляющей угрозы для Соединенных Штатов.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк Архангельской области 20 апреля в 15:12 мск. По данным Минобороны РФ, "задачи пуска выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка".