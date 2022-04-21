Россия уведомила США перед испытаниями ракеты "Сармат"
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Министерство обороны США заявляет, что российская сторона должным образом уведомила Вашингтон перед испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду агентство Reuters.

По его данным, в Пентагоне добавили, что считают этот пуск обычной процедурой, не представляющей угрозы для Соединенных Штатов.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" был осуществлен с космодрома Плесецк Архангельской области 20 апреля в 15:12 мск. По данным Минобороны РФ, "задачи пуска выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка".