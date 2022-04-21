https://news.day.az/world/1455065.html В Украину с начала войны вернулись 1,1 миллиона человек
В Украину с начала войны вернулись 1,1 миллиона человек
С 24 февраля по настоящее время в Украину вернулись 1,1 миллиона человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Фигаро", об этом сообщил представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Пресс-секретарь добавил, что число покинувших страну с начала войны достигает 5 миллионов человек.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре