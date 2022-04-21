В Украину с начала войны вернулись 1,1 миллиона человек

С 24 февраля по настоящее время в Украину вернулись 1,1 миллиона человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Фигаро", об этом сообщил представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Пресс-секретарь добавил, что число покинувших страну с начала войны достигает 5 миллионов человек.