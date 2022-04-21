https://news.day.az/world/1455066.html Крушении самолета в Гаити - есть погибшие
Крушении самолета в Гаити - есть погибшие
По меньшей мере пять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета к западу от столицы Гаити - города Порт-о-Пренса.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse.
Отмечается, что на борту находились шесть человек, один из них выжил. При падении самолет врезался в грузовик, в результате чего еще три находившихся поблизости человека получили ранения. Власти ведут расследование причин инцидента.
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