Крушении самолета в Гаити

По меньшей мере пять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета к западу от столицы Гаити - города Порт-о-Пренса.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что на борту находились шесть человек, один из них выжил. При падении самолет врезался в грузовик, в результате чего еще три находившихся поблизости человека получили ранения. Власти ведут расследование причин инцидента.