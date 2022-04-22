В Японии намерены в 20 раз увеличить выпуск аккумуляторов

В Японии к 2030 году запланировано увеличить производство аккумуляторных батарей в 20 раз по сравнению с уровнем 2020 года. Об этом сообщили власти. Предполагается обеспечить возможности для выпуска таких устройств суммарной мощностью 600 гигаватт в год, пишет газета Yomiuri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет об аккумуляторах для электромобилей и системах накопления энергии, полученной из экологически чистых возобновляемых источников.

Для выполнения поставленной задачи планируется ввести систему государственных дотаций, призванных подталкивать частный бизнес к инвестициям в производство. Конкретная программа будет разработана к лету.

Отмечается, что на японские компании в 2015 году приходилось примерно 40% мирового производства аккумуляторов для автомобилей. Но к 2020 году доля Японии сократилась до 21% из-за конкурентов из Китая и Южной Кореи.