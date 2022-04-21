Уровень инфляции в Канаде достиг 30-летнего максимума

Годовая инфляции в Канаде ускорилась в марте, достигнув более чем 30-летнего максимума на фоне украинского кризиса и рост цен на энергоносители. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Reuters.

Уровень инфляции в марте составил 6,7 процентов, тогда как аналитики прогнозировали 6,1 процента. Чтобы сдержать рост цен, Центробанк Канады повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - теперь она составляет один процент, и ожидается дальнейшее повышение. Среди причин инфляции - последствия пандемии, нарушение мировых цепочек поставок, подорожание энергоносителей и товаров первой необходимости.

Цены на бензин в Канаде выросли на 11,8 процента по сравнению с февральскими и на 39,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным статистической службы страны, продукты питания подорожали на 8,7 процентов в годовом исчислении. Быстрее всего выросли цены на товары длительного пользования, а также на жилье.