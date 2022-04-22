Женщина заразилась коронавирусом дважды за 20 дней

Медработник дважды заразилась коронавирусом в течение 20 дней, что является самым коротким зафиксированным промежутком между инфекциями. Об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным исследователей, 31-летняя женщина заболела двумя разными вариантами вируса - "дельта" в конце декабря и "омикроном" в январе.

После первого положительного теста ПЦР у нее не наблюдалось признаков инфекции, но менее чем через три недели появился кашель и лихорадка, что побудило ее пройти тестирование еще раз.

Автор исследования, доктор Джемма Ресио, отметила, что этот случай показал, что "омикрон" может "обходить предыдущий иммунитет, приобретенный либо в результате естественной инфекции другими вариантами, либо в результате вакцин".

"Тем не менее, как заражение другими вариантами, так и вакцинация, по-видимому, частично защищают от тяжелого течения болезни и госпитализации у пациентов с "омикроном", - сказала она.