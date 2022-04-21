В Европе упали продажи новых автомобилей

В марте в Европейском Союзе было продано 844 187 новых автомобилей. Это на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Day.Az, статистику распространила Ассоциация европейских автопроизводителей.

В ведомстве сообщают, что количество проданных автомобилей в марте в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Это также самый низкий показатель, зарегистрированный после 1990 года.

Сокращение продаж резко различается по странам. Сокращение в Польше составило 17,4%, в Германии - 17,5%, в Бельгии - 17,7%, во Франции - 19,5% в Италии - 29,7%, в Испании - 30,2% и в Швеции - 39,5%.

Что касается брендов, продажи Volkswagen, крупнейшего производителя автомобилей на континенте, упали на 24,3%.

Продажи группы Stelantis, второго автопроизводителя региона, снизились на 33%, а доля его на рынке уменьшилась на 20%.

Продажи Renault упали на 14,5%.

Всего с начала года на континенте было продано 2 миллиона 240 тысяч новых автомобилей, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.