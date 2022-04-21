Муж поднял парализованную жену на гору, чтобы встретить рассвет на вершине

Житель китайской провинции Шаньдун поднял на себе парализованную жену на гору Тайшань, чтобы сдержать обещание и вместе с ней встретить рассвет на вершине. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2009 году Чжан и его возлюбленная Кун хотели вместе сбежать, так как ее семья была против их брака. Родные Кун считали, что мужчина недостаточно богат, при этом ему нужно было заботиться о множестве братьев и сестер, а также о матери-инвалиде.

Пара готовила побег, но при осуществлении плана китаянка получила серьезную травму. "Кун должна была выйти из дома ночью, чтобы мы могли убежать вместе. Но она поскользнулась, упала и сломала позвоночник. В тот момент Кун не поняла этого и продолжала ползти вперед, не имея сил встать. Она проползла около 200 метров", - рассказал мужчина.

В результате нижняя половина тела женщины оказалась парализована, и родители стали воспринимать ее как обузу. Тогда Чжан заявил, что будет заботиться о ней самостоятельно. Он потратил все свои сбережения, занял деньги у родственников и был вынужден выполнять тяжелую работу, чтобы обеспечить лечение возлюбленной. В 2013 году пара поженилась, сейчас у Кун и ее мужа двое детей.

Чтобы сдержать обещание вместе встретить рассвет на горе Тайшань, мужчина привязал парализованную жену простыней к своей спине и поднял ее на вершину. Путь занял 12 часов и составил 7 000 шагов.

После этого пара поднималась на гору еще четыре раза. Во время последнего подъема Чжан упал и повредил спину. Чтобы восстановиться, ему потребовалась хирургическая операция. После этого он решил, что поедет вместе с женой путешествовать. Они побывали в десятках городов по всему Китаю.