Азиатский Голливуд застроят жильем

В Гонконге решили застроить жильем комплекс студий для съемок фильмов Shaw Brothers Movietown, который называли азиатским Голливудом. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на местный департамент строительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На территории Clear Water Bay займут более 97,5 тысячи кв.м. Там возведут 14 трехэтажных вилл и 23 многоквартирных дома высотой от 6 до 11 этажей. В комплексе также разместят зону отдыха и стоянку для автомобилей. Строительство оценили в 485 млн долларов.

Компания Shaw Brothers была основана в 1925 году, она занималась в студиях производством фильмов о кунг-фу. Однако в 2005 году сотрудники переехали в новое место, а комплекс был заброшен. В 2014 году компания Fosun Group выкупила территорию за 1,5 млрд гонконгских долларов. В 2015 году Movietown классифицировали как важное историческое сооружение.