Мужчина ударил стюардессу и попытался выйти из взлетающего самолета

Инцидент произошел во время рейса Нарьян-Мар - Москва авиакомпании UTair. При разгоне воздушного судна по взлетно-посадочной полосе один из пассажиров по имени Александр Песков встал с кресла и побежал к выходу.

Как передает Day.Az, мужчину попытались остановить бортпроводники, однако дебошир начал отбиваться и ударил одну из стюардесс. На помощь пришли другие пассажиры, которые усмирили Пескова. В результате инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета, где нарушителя порядка передали полиции. Свои действия мужчина объяснил провалом в памяти.