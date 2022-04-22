https://news.day.az/world/1455134.html Мужчина ударил стюардессу и попытался выйти из взлетающего самолета - ВИДЕО
Мужчина ударил стюардессу и попытался выйти из взлетающего самолета - ВИДЕО
Инцидент произошел во время рейса Нарьян-Мар - Москва авиакомпании UTair. При разгоне воздушного судна по взлетно-посадочной полосе один из пассажиров по имени Александр Песков встал с кресла и побежал к выходу.
Как передает Day.Az, мужчину попытались остановить бортпроводники, однако дебошир начал отбиваться и ударил одну из стюардесс. На помощь пришли другие пассажиры, которые усмирили Пескова. В результате инцидента самолет вернулся в аэропорт вылета, где нарушителя порядка передали полиции. Свои действия мужчина объяснил провалом в памяти.
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