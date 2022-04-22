Подсчитана стоимость спасения мира от кризиса

Международному сообществу необходимо к 2030 году увеличить инвестиции в энергетический сектор на 1,3 триллиона долларов, чтобы спастись от мирового кризиса в этой сфере, сообщает Reuters со ссылкой на обзор американского банка JP Morgan, передает Day.Az.

Банк призвал инвестировать во все виды энергетики, включая ископаемое топливо, альтернативные источники энергии и атомную энергетику. Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее, напротив, предложило сократить объем инвестиций в ископаемое топливо и сделать выбор в пользу солнечных батарей и ветряных станций.

В JP Morgan с агентством не согласны. "Не все виды топлива одинаковы, и не полностью взаимозаменяемы - солнечные батареи не могут заменить нефть, необходимую, например, в промышленном производстве нефтехимии", - говорится в прогнозе. По оценкам JP Morgan, дальнейшее увеличение стоимости энергии приведет к общественным волнениям.

По подсчетам экспертов, к 2030 году рост спроса на энергию превысит рост предложения на 20 процентов, в первую очередь, за счет развивающихся стран. Специалисты также прогнозируют рост спроса на нефть на 10 процентов, на газ - на 18 процентов.