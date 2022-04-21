В России допустили возвращение дельта-штамма COVID-19

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил возвращение дельта-штамма COVID-19 в Россию, заявив, что заражений этим вариантом вируса уже практически нет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Единичные случаи заражения дельтой мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого дельта уже не детектировалась, по крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus", - сказал специалист.

Хафизов отметил, что после появления иммунитета у большинства людей к штамму, условия для этого варианта вируса меняются и он становится менее "успешным", уступая место иным вариантам.

По мнению специалиста, дельта-штамм, который сейчас фактически исчез, может и вернуться, если где-либо сохранился ее резервуар, а население постепенно утратит иммунитет к этому штамму. "Тогда какой-то рост заболеваемости, вызванный этим вариантом вновь, может потенциально случиться, хотя этого может и не произойти", - сказал Хафизов.