Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 507 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 507 044 649, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 207 756 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 80 801 713 заразившихся и 990 208 умерших.

Индия - 43 049 974 заболевших и 522 062 смертельных исхода.

Бразилия - 30 311 969 инфицированных и 662 659 погибших.

Франция - 28 162 002 заразившихся и 145 651 умерший.

Германия - 23 844 536 заболевших и 133 632 скончавшихся.

Великобритания - 22 60 704 инфицированных и 173 012 умерших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 799,5. В США на 1 млн жителей скончался 3 041 человек, в Индии - 372, в Бразилии - 3 077, во Франции - 2 207, в Великобритании - 2 516, в Германии - 1 589.