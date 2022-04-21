Китай откажется от участия в саммите Байдена по COVID-19

Пекин вряд ли примет участие в глобальном саммите по COVID-19 под со-председательством США в следующем месяце из-за опасений столкнуться с критикой за жесткую политику сдерживания вируса. Об этом пишет издание South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил 19 апреля, что Пекину известно об этом событии, и "Китай приветствует все усилия, способствующие укреплению международной солидарности и научно обоснованному ответу на COVID-19". Однако власти не сообщили о планах посетить мероприятие.

Белый дом анонсировал 18 апреля, что президент США Джо Байден выступит сопредседателем виртуального саммита, который состоится 12 мая.