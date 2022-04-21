В Санкт-Петербурге отменена выставка армян

В Санкт-Петербурге отменена выставка, посвященная т.н. "геноциду армян", за день до ее открытия. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает армянская Региональная Молодежная Ассоциация "АРМА", ранее выступившая организатором ее проведения.

Ассоциация отметила, что выставка была отменена не по зависящим от организаторов причинам.

"Случилось то, чего мы не ожидали - полностью согласованная выставка по независящим от нас причинам была сорвана в самый последний момент", - говорится в сообщении организации.