Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с 96-летием

Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали поздравления и фотографии в своем официальном аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выложили в социальные сети два снимка с королевой Елизаветой II. На первом из них они запечатлены втроем в саду "Назад к природе", спроектированном герцогиней Кембриджской в рамках выставки Chelsea Flower Show в 2019 году. На втором кадре Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, сняты с семью правнуками. Монархиня держит на руках принца Луи, справа от нее стоит принц Джордж, а между ней и ее покойным супругом сидит принцесса Шарлотта.

Помимо троих детей герцога и герцогини Сассекских, на фото также присутствуют дочери Питера Филлипса, Саванна и Айла, а также наследницы Зары Тиндалл, Миа и Лина.

"Поздравляем Ее Величество Королеву с 96-летием! Она - вдохновение для очень многих людей в Великобритании, Содружестве и во всем мире. Особенно приятно праздновать день рождения в этом году, в Платиновый юбилей", - говорится в подписи к фотографиям.