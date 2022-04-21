https://news.day.az/world/1455249.html В Афганистане произошел взрыв у мечети
В Афганистане произошел взрыв у мечети
Взрыв произошел в четверг вблизи одной из мечетей города Мазари-Шариф, являющегося административным центром северной афганской провинции Балх.
Как передает Day.Az, об этом сообщило афганское агентство Aamaj News со ссылкой на местных жителей.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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