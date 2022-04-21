В Афганистане произошел взрыв у мечети

Взрыв произошел в четверг вблизи одной из мечетей города Мазари-Шариф, являющегося административным центром северной афганской провинции Балх.

Как передает Day.Az, об этом сообщило афганское агентство Aamaj News со ссылкой на местных жителей.

Обстоятельства происшествия выясняются.