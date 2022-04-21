https://news.day.az/world/1455251.html Вагит Алекперов покинул совет директоров "Лукойла" и пост главы компании
Вагит Алекперов покинул совет директоров "Лукойла" и пост главы компании
Вагит Алекперов покинул совет директоров "ЛУКОЙЛа" и пост главы компании, передает Day.Az со ссылкой на компанию.
"ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает, что Президент и член Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" В.Ю. Алекперов проинформировал Компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", а также досрочно сложить полномочия Президента ПАО "ЛУКОЙЛ"", - говорится в сообщении компании.
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