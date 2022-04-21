Вагит Алекперов покинул совет директоров "ЛУКОЙЛа" и пост главы компании, передает Day.Az со ссылкой на компанию.

"​ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает, что Президент и член Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" В.Ю. Алекперов проинформировал Компанию о своем решении отказаться от полномочий члена Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", а также досрочно сложить полномочия Президента ПАО "ЛУКОЙЛ"", - говорится в сообщении компании.