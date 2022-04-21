В России в оборонном НИИ произошел пожар, есть пострадавшие

Возгорание в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны РФ произошло днем в четверг в Твери.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ГУ МЧС по Тверской области сообщили, что в результате происшествия есть пострадавшие, информация о них уточняется.

"Произошел пожар в здании военного института, на месте работают подразделения. Есть пострадавшие, информация по ним уточняется. Здание обследуется", - сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания и его причины устанавливаются.

В центре Твери наблюдается сильное задымление. На его тушение направлены караулы шести пожарных частей. По данным источника в экстренных службах, пострадали семь человек.