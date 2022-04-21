В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с шоколадом Kinder

Первый случай заражения сальмонеллой, который может быть связан с популярным среди детей шоколадом Kinder, был выявлен в Испании. Об этом сообщила в четверг газета El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, соответствующая информация поступила от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Кроме того, испанские власти изучают еще два возможных случая заражения, связанных с продукцией Kinder, которая была изготовлена в Бельгии.

Две недели назад Испанское агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию приказало изъять из продажи некоторые товары этой марки.

К настоящему моменту Европейский центр профилактики и контроля заболеваний подтвердил 85 случаев заражения в странах-членах ЕС, еще 29 изучаются.