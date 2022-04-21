Китай увеличит добычу угля

Госсовет Китая пообещал поддержать добычу угля и проекты по обеспечению энергоснабжения страны в рамках заседания под председательством премьер-министра страны Ли Кэцяна, сообщает Caixin Global, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Производственные мощности в этом году планируется увеличить на 300 млн тонн. Это составит около 7% прогнозируемого потребления угля.

Заявление кабинета министров указывает на то, что страна продолжит наращивать добычу, отмечается в статье. Китай поставил амбициозные долгосрочные цели в области охраны окружающей среды и развития возобновляемых источников энергии, но уголь по-прежнему является главным приоритетом для энергетической безопасности страны и производит около 60% электроэнергии по всей стране.

По словам аналитиков, внимание политиков к углю отражает их озабоченность по поводу объемов генерации после прошлогоднего дефицита электроэнергии.

China Energy Investment Corp. прогнозирует, что потребление угля в КНР в 2022 году вырастет на 2,2% и достигнет 4,37 млрд тонн. Основными потребителями выступят электроэнергетическая и химическая промышленность.

По итогам первого квартала выпуск угля в стране вырос на 10,3% в годовом выражении - до 1,08 млрд тонн. В том числе в марте производство составляло 12,77 млн тонн в сутки, что является рекордом.

При этом импорт угля в январе-марте сократился на 24,2% и составил 51,81 млн тонн.