Инфляция в Европе ускорилась

Инфляция в еврозоне по итогам марта ускорилась в годовом выражении до 7,4 процента, сообщается на сайте Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В то же время в Евросоюзе, в который, помимо стран еврозоны, входят Швеция, Дания, Болгария, Венгрия, Румыния и Польша, инфляция в марте выросла до 7,8 процента год к году.

В феврале годовая инфляция в еврозоне составляла 5,9 процента, в Евросоюзе - 6,2 процента. Годом ранее аналогичный показатель в еврозоне равнялся 1,3 процента, в ЕС - 1,7 процента.

Наименьшие показатели инфляции за последние 12 месяцев были зафиксированы на Мальте (4,5 процента), во Франции (5,1 процента) и в Португалии (5,5 процента), наивысшие - в Литве (15,6 процента), в Эстонии (14,8 процента) и в Чехии (11,9 процента).