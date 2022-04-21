Компании начали извлекать чипы из стиральных машин из-за дефицита

Крупный промышленный конгломерат закупил стиральные машины для того, чтобы изъять из них чипы. Об этом в ходе конференции сообщил глава нидерландской ASML Питер Веннинк, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он не уточнил, о какой именно компании идет речь. По его словам, о таком решении проблемы дефицита полупроводниковых компонентов он узнал от руководства этого конгломерата.

"Спрос, который мы в настоящее время наблюдаем, исходит от очень многих представителей отрасли. Мы значительно недооценили широту спроса. И я думаю, этот спрос пока не исчезнет", - констатировал Веннинк.

От дефицита чипов по-прежнему страдает и автопром, а не только производители электроники.