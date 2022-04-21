Во Франции начали закрывать бассейны

Коммуны в северном регионе Франции Нор-Па-де-Кале столкнулись с ростом цен на эксплуатации муниципальных бассейнов и решили закрыть некоторые из них. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бассейн закроют в коммуне Леффренкук. По словам мэра Оливье Рикебуша, теперь за обслуживание бассейна приходится платить на 50 тысяч евро больше.

В коммуне Монтрейуа власти решили не идти на столь крайние меры. Там пока решили адаптировать платеж. Каким образом - не уточняется.

Также известно, что трудности испытывают коммуны Экюире, Этапле и Берке. В 2021 году эти три объединения платили 90 тысяч евро за три своих бассейна. В этом году муниципалитет ожидает, что платить за инфраструктуру придется в четыре раза больше - около 400 тысяч евро.

Увеличение стоимости эксплуатации заведений вызвано ростом цен на электроэнергию.

С ростом цен на электричество столкнулись некоторые страны Европы из-за ситуации вокруг Украины. На прошлой неделе сообщалось, что в Чехии поставщики вынуждены платить в три раза больше того, что платили в 2021 году.