Швеция может ускорить процесс вступления в НАТО

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что страна может ускорить процесс анализа потенциальной заявки на вступление в НАТО, завершив переговоры на уровне политических партий к 13 мая. В интервью шведскому общественному радио Ekot министр отметила, что на страну оказывается давление в этом вопрос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ситуация на Украине продолжает ухудшаться, Финляндия представила свой анализ, и на Швецию оказывается сильное давление, чтобы она завершила свой. <...> Очень важно, чтобы обе страны имели полное представление о процессах друг друга, что мы и делаем", - добавила Линде.

Как указала глава шведского МИДа, возможное вступление Финляндии в НАТО как ближайшего союзника Швеции окажет воздействие на безопасность государства, поэтому стороны стараются скоординировать свои шаги в этом вопросе.

Изначально обсуждение на уровне политических партий по подаче заявки на вступление в альянс Стокгольм рассчитывал завершить лишь к концу мая. Согласно последним опросам, курс в НАТО поддерживают 57% шведов.