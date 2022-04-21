Возросло число погибших при пожаре в Твери

Пятеро пострадавших при пожаре в Центральном научно-исследовательском институте войск ВКС в Твери были доставлены в больницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, двое из них отправились в реанимацию.

Ранее сообщалось о тридцати пострадавших в пожаре. Пятеро из них находятся в больнице скорой медицинской помощи (БСМП), еще семеро - в тверской областной клинической больнице. О местонахождении остальных пока информации нет, однако данные постоянно обновляются.

"У нас пятеро... двое в реанимации и трое в отделениях", - рассказали в БСМП.

Напомним, что, согласно информации источника РЕН ТВ, число погибших в результате пожара в тверском НИИ достигло пяти человек.

Огонь охватил здание Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны днем 21 апреля. Согласно последним данным, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Случилось частичное обрушение кровли. К тушению пожара привлечена авиация.