Не за Макрона, но против Ле Пен: традиция протестного голосования во Франции

За несколько дней до второго тура президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон призвал не допустить к власти Марин Ле Пен.

В последнии десятилетия,"Республиканский фронт" против ультраправых стал уже французской традицией. Но, на этот раз, многие решили в нем не участвовать, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По опросам, многие французы придут голосовать против Марин Ле Пен. Тем не менее, перед активистами, поставлена задача - убедить проголосовать за Макрона всех тех, кто еще не определился.

"Голосовать незаполненным бюллетенем - значит голосовать за Марин Ле Пен. Это означает позволить ей прийти к власти. Речь уже не идет о несогласии с Макроном, а о поддержке верховенства закона, Республики, Европы, ценностей нашего общества", - говорит Барбара Гранателли, активистка LREM.

Многие представители французской политической элиты призывают голосовать за Эммануэля Макрона, который по-прежнему является фаворитом на выборах.