Турция направила Ираку ноту протеста

Временный поверенный в делах Ирака в Анкаре вызван в МИД Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в заявлении МИД.

Было отмечено, что иракскому дипломату была вручена нота турецкой стороны.

В ноте выражен протест против предвзятых заявлений и необоснованных утверждений иракских чиновников об антитеррористической операции Вооруженных сил Турции на севере этой страны.