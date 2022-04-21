https://news.day.az/world/1455378.html Турция направила Ираку ноту протеста
Турция направила Ираку ноту протеста
Временный поверенный в делах Ирака в Анкаре вызван в МИД Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом говорится в заявлении МИД.
Было отмечено, что иракскому дипломату была вручена нота турецкой стороны.
В ноте выражен протест против предвзятых заявлений и необоснованных утверждений иракских чиновников об антитеррористической операции Вооруженных сил Турции на севере этой страны.
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