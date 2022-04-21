Россия передаст Казахстану спутник

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре. Первым будет собранный еще в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник "Экран-М" и комплектующие к нему. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом кабмин решил принять предложение "Роскосмоса" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан. Список состоит из двух позиций. Помимо телекоммуникационного спутника, планируется передать сборочно-защитный блок с комплектующими и приспособлениями.

Передаваемое имущество оценили в символический один рубль. Обеспечить передачу поручено Росимуществу и МИДу.