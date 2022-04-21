Вице-спикер Госдумы РФ предложил обменять себя на сына Байдена

Вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил обменять себя на сына президента США Джо Байдена. Как передает Day.Az, слова депутата передает корреспондент URA.RU.

По словам Бабакова, он готов поехать в Вашингтон и дать показания по уголовному преследованию, которое завели против него в Нью-Йорке. "Я им предложил - давайте обменяемся. Я поеду туда давать пояснения, а сын Байдена поедет в Россию объясняться по поводу биологических лабораторий, найденных на территории Украины", - заявил он.