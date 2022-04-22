Майк Тайсон избил фаната в самолете

Бывший мировой чемпион по боксу Майк Тайсон побил мужчину в самолете в США. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает TMZ Sports.

По данным издания, на рейсе из Сан-Франциско во Флориду фанат захотел с ним сфотографироваться перед отправлением. После поклонник настаивал на разговоре с бывшим чемпионом мира, чем разозлил спортсмена.

Настойчивый пассажир был пьян, пишет TMZ. В итоге Тайсон сперва попросил успокоиться фаната, а когда это не помогло - ударил навязчивого мужчину по лицу несколько раз.

По предварительным данным, у мужчина была видна кровь, а боксер покинул самолет после инцидента. Также пострадавший обратился в полицию.