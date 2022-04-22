В США желают встречи Путина и Зеленского

США поддерживают дипломатический процесс, который позволит положить конец насилию в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, комментируя возможность встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем дипломатический процесс, который нацелен на то, чтобы положить конец насилию и боевым действиям, посредством диалога и дипломатии. Это то, чего мы желаем увидеть - и то, чего наши украинские партнеры, по их словам, хотели бы также", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга. Таким образом он прокомментировал возможность встречи российского лидера и Зеленского.