Турция продолжит курс на укрепление мощи ВМС

Вооруженные силы Турции - основной гарант стабильности и безопасного будущего страны.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в четверг к участникам военных учений Mavi Vatan 2022 ("Синяя Родина"), передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Учения Mavi Vatan 2022 продолжаются с 11 апреля 2022 года в акватории Средиземного, Черного и Эгейского морей с участием 45 судов, самолетов и вертолетов ВС Турции.

В рамках учений Mavi Vatan 2022 впервые произведены запуски отечественных управляемых боеприпасов Mam-L с БПЛА Aksungur турецкого производства.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, командующие родами войск, а также военные атташе 15 стран в четверг прибыли на фрегат Kemalreis у берегов провинции Мармарис с тем, чтобы наблюдать за ходом учений.

В своем видеообращении, президент Эрдоган подчеркнул, что власти Турции придают особую значимость укреплению оборонной мощи страны.

По его словам, для Турции, чьи берега омываются многими морями, наличие мощных ВМС - это не вопрос выбора, а насущное требование национальной безопасности.

"Мы продолжим курс на превращение Турции в сильнейшую морскую державу региона и мира в целом. Турецкие военные - не только защитники отечества, но и важные участники международных операций, проводники гуманитарных миссий", - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что до сегодняшнего дня ВМС Турции и Служба береговой охраны спасли на морях сотни тысяч жизней.

Глава государства также дал высокую оценку действиям турецких военных на севере Ирака, где они противостоят угрозе терроризма.