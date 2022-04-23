В США казнен старейший приговоренный к смерти за убийство заключенный

Старейший из приговоренных к высшей мере наказания заключенный был казнен в четверг в американском штате Техас. Отмечается, что приговор приведен в действие спустя почти 32 года после совершенного преступления, передает ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

78-летний Карл Бантион был осужден за убийство полицейского. Преступление произошло в Хьюстоне в июне 1990 года.

Ранее Верховный суд США отклонил ходатайство адвокатов заключенного об остановке казни.

"Я хотел, чтобы семья Джеймса Ирби, убитого полицейского, знала одну вещь: у меня есть угрызения совести за то, что я сделал", - заявил перед смертью Бантион.

Заключенному ввели смертельную инъекцию.

В 2009 году апелляционный суд отменил приговор Бантиона, но через три года другой суд присяжных опять приговорил его к смертной казни.