Украинские беженцы возвращаются

Национальная полиция Украины сообщила, что церкви, в тех регионах страны, где будет действовать комендантский час, будут закрыты. Тем не менее многие украинцы приняли решение вернуться домой и провести пасхальные праздники в кругу семьи, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

- Я возвращаюсь, потому что там мужчины, которым нужна помощь и я буду им готовить. Думаю, что еще способна помочь, и поэтому еду обратно в Киев.

Сотрудники польского центра по приему беженцев делают все возможное, чтобы убедить украинцев не рисковать жизнью.

Игорь Горкув, Союз украинцев в Польше:

- Мы не можем никого заставить, но иногда пытаемся убедить подождать немного, особенно матерей с маленькими детьми. Еще слишком рано.

Ностальгия по семье и жизни, которую они оставили почти два месяца назад, перевешивает любое чувство страха. Беженка Юлия покидает мирную Францию и вместе с сыном возвращается домой.

- Я могла уехать и свободно наслаждаться жизнью в Марселе, но за полтора месяца я не могла свободно погулять или поехать на пляж.