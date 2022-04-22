Серия терактов в Афганистане: десятки погибших

Руководство радикального движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, выразило соболезнования семьям жертв серии терактов, совершенных в четверг в разных городах страны, и пообещало найти и наказать их организаторов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По уточненным данным, в результате взрыва в шиитской мечети в Мазари-Шарифе погибли по меньшей мере 30 человек, еще 80 получили ранения. Ответственность за нападения не взяла ни одна из группировок. Но, по данным местных СМИ, к нему причастно так же "Исламское государство".

Взрыв в мечети в Кундузе унес жизни не менее 10 человек, 15 были ранены.

В Кабуле при взрыве пострадали два ребенка. А в провинции Нангархар в результате срабатывания мины погибли четверо бойцов "Талибана".

В заявлении представителя новых афганских властей отмечается, что силы безопасности "имеют хороший опыт в устранении бунтовщиков и злонамеренных элементов", а виновные в совершении этих преступлений "скоро будут пойманы и наказаны".