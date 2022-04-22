В Японии заявили о начале новой эпохи

В "Синей книге по дипломатии", представленной правительству Японии министром иностранных дел Есимасой Хаяси, сообщается, что наступила эпоха "межгосударственной конкуренции США и КНР", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мир от эпохи, когда лидерство США обеспечивало мир и процветание мирового сообщества, по-настоящему ворвался в эпоху конкуренции США и Китая, межгосударственной конкуренции", - указано в "Синей книге", представляющей точку зрения японской дипломатии.

По мнению японского внешнеполитического ведомства, развивающиеся страны и страны ускоренного развития смогли увеличить свое присутствие в мире за счет достигнутого развития. Кроме того, в "Синей книге" отмечается снижение потенциала Соединенных Штатов, как единственной сверхдержавы в мире.