Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщает, что Берлин в этом году заплатит рекордные суммы за российские нефть и газ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Расходы ФРГ на российскую нефть могут вырасти с €11,4 млрд до €14,3 млрд, за российский газ - с €8,8 млрд до €17,6 млрд.

Еще €2 млрд придется заплатить за российский уголь.

Германия и другие страны Запада столкнулись с резким ростом цен на топливо после того, как ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине.

В Европе все равно призывают снизить зависимость от российских энергоресурсов. Берлин рассчитывает до конца года отказаться от импорта угля и нефти из РФ, а к середине 2024-го - от газа.

В начале 2022 года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, теперь эта доля сокращена до 40%. В качестве альтернативы Берлин рассматривает СПГ из Катара, США и других государств.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что текущая ситуация в мировой экономике является прямым следствием санкций и накопленных дисбалансов и призвал мировое сообщество снять барьеры в международной торговле "во благо всех стран".