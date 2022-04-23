Проект Илона Маска оценили в миллиарды долларов

Американская компания по строительству инфраструктуры и тоннелей Boring Company, основанная Илоном Маском, привлекла от инвесторов 675 млн долларов в рамках раунда финансирования. Таким образом, инвесторы оценили проект в 5,6 млрд долларов, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Три года назад фирма, основанная в 2016 году, уже привлекала от инвесторов 120 млн долларов - тогда компанию оценили в 920 млн долларов. За счет средств планируется финансирование найма сотрудников для проектирования, эксплуатации и производства проектов Loop Transportation System.

Boring Company занимается строительством транспортных тоннелей глубоко под землей - такие конструкции должны снизить использование городских площадей и помочь разгрузить дороги. Тестовый тоннель, соединивший штаб-квартиру SpaceX и The Boring Company с пригородом Лос-Анджелеса, был построен фирмой в 2018 году.

Протяженность сооружения составила 2 км, а его строительство заняло два года. Для поездки по тоннелю необходим автомобиль со специальными выдвижными боковыми колесами, которые убираются при необходимости. Стоимость строительства составила около 10 млн евро. В июне 2021 года Boring Company начала проект коммерческого тоннеля в Лас-Вегасе, по которому будут переводить посетителей через городской конференц-центр.