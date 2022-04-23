Британец перестал есть ради спасения планеты

Британский активист перестал есть ради спасения планеты от глобального потепления. 52-летний Ангус Роуз добился реакции от властей после 37 дней голодовки, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Роуз устроил акцию рядом со зданием парламента, требуя, чтобы главный научный советник правительства Патрик Вэлленс публично обратился к членам органа на тему изменения климата. В результате парламентская группа назначила научный брифинг, который пройдет в мае или июне 2022 года. Запись брифинга отправят всем членам парламента и сделают публичной. Вэлленс согласился принять участие в мероприятии.

Активист закончил голодовку, потеряв за время протеста 17 кг. Он заявил, что изначально просил Вэлленса провести телевизионный брифинг для Кабинета министров, но достигнутый результат его устраивает. "Многие члены парламента не осознают пугающих последствий климатического кризиса. У них есть доступ к информации, но неизвестно, насколько они в нее погружаются, и меня это вводит в состояние фрустрации. Я надеюсь, что если власти поймут научную сторону вопроса, они осознают необходимость срочных действий", - сказал Роуз.