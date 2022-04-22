Авиаперевозчиков призвали готовиться к полетам без GPS

Руководство российской авиационной отрасли попросило перевозчиков быть готовыми летать без GPS. Письмо с подобным содержанием замглавы Росавиации Дмитрий Ядров передал гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, а они уже разослали его главам авиакомпаний.

передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, экипажам на стадии планирования полетов необходимо быть готовыми поднять в воздух самолет и посадить его без использования спутникового сигнала и дублирующих средств воздушной навигации.

Пилотам рекомендовали контролировать положение лайнеров при помощи традиционных средств навигации при полетах около некоторых районов, а также проверять доступность радиотехнических средств, которые имеют важное значение для полета и захода на посадку.

Ядров объяснил в письме, что подобные рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора от 17 марта. После 24 февраля стали чаще фиксировать "глушение" и возможной подмены сигналов GPS.