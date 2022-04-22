Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Эркки Туомиоя, зампредседателя комитета по иностранным делам парламента страны. Данное решение, по его словам, поддерживает большинство депутатов и положительно оценивают в обществе. Парламентарий уверяет: никакого давления со стороны в Хельсинки не видят, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Однако ранее в Белом доме признались: США намеренно подталкивают Финляндию и Швецию вступить в Североатлантический Альянс.