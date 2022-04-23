https://news.day.az/world/1455499.html Пасхальный кролик подрался с незнакомцем на улице - ВИДЕО
Пасхальный кролик подрался с незнакомцем на улице - ВИДЕО
Неизвестный пристал к женщине и спровоцировал конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Находившийся неподалеку мужчина в костюме пасхального кролика решил заступиться за женщину, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
Отрывок необычной драки попал на видео.
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