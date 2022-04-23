Пасхальный кролик подрался с незнакомцем на улице
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Неизвестный пристал к женщине и спровоцировал конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Находившийся неподалеку мужчина в костюме пасхального кролика решил заступиться за женщину, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

Отрывок необычной драки попал на видео.