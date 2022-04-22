Две нетрезвые иркутянки угнали и разбили автомобиль

Иркутские оперативники по горячим следам задержали двух местных жительниц, которые подозреваются в угоне Hyundai Solaris, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Накануне утром в полицию обратился водитель такси с заявлением об угоне. Он рассказал, что ездил по городу с двумя знакомыми, одной из которых нет 18 лет. В какой-то момент мужчина отлучился в магазин, а когда вернулся, то машины на месте уже не было.

Выяснилось, что подружки решили прокатиться, и одна из них села за руль. Отъезжая от магазина, девушка столкнулась с припаркованной Toyota Passo, после чего уехала с места ДТП.

Разбитую легковушку обнаружили спустя несколько часов: 21-летняя угонщица не справилась с управлением и врезалась в железобетонный столб. На допросе она рассказала, что во время поездки они по очереди с подругой управляли автомобилем. А перед угоном они выпили пиво.

Против девушек возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Кроме того, 21-летнюю иркутянку оштрафовали за нетрезвое вождение без прав. Родители несовершеннолетней девушки привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

На время следствия девушек отпустили под подписку о невыезде.