Мужчина напал с ножом на продавщицу томского магазина

Посетитель супермаркета набросился с ножом на продавщицу в томском Стрежевом, после чего неспешно удалился, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Инцидент произошел ночью 20 апреля в четвертом микрорайоне города, при этом 27-летний мужчина, как видно на записи, не высказывал никаких претензий, а лишь негромко разговаривал с потерпевшей. По данным следователей, они давно знакомы, но в свое время поругались, что, вероятно, и могло стать причиной нападения.

Злоумышленник на глазах у свидетелей нанес 23-летней девушке около 10 ударов охотничьим ножом, после чего скрылся. Вскоре подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый уроженец Нижневартовска. По решению суда его отпустили под подписку о невыезде.

Девушку доставили в больницу с кровопотерей, экспертиза показала, что она получила легкие травмы.